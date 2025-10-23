Выплаты пенсий для ВПЛ: какие правила действуют в октябре 2025 года

В Украине в этом году изменили правила по выплате пенсий внутренне перемещенным лицам. Изменения вступили в силу 25 марта.

Как ВПЛ получают пенсии в 2025 году?

ВПО, которые были зарегистрированы до 24 февраля 2022 года, могут получить свои пенсии на счет любого уполномоченного банка Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Граждане за рубежом или на ВОТ, должны проходить физическую идентификацию. Они должны это делать ежегодно до 31 декабря.

Кроме того, если пенсионеры проживают на ВОТ, они должны осуществлять минимум одну финансовую операцию со своего счета каждые шесть месяцев. Это при условии, если в эти полгода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.

Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер, проживающий за пределами подконтрольной Украине территории (например, на ВОТ или за рубежом), – живой, и средства со своей карты получает именно он,

– объяснили в фонде.

Важно! Выплата пенсий гражданам на временно оккупированных территориях и тем, которые выехали оттуда, происходит при условии неполучения пенсии от российской федерации, что подтверждается заявлением в произвольной форме в Пенсионный фонд Украины.

Почему пенсию могут прекратить начислять?

При некоторых обстоятельствах пенсию украинцам могут вовсе прекратить присылать на банковские карты. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Это возможно при следующих обстоятельствах:

в случае назначения пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения; на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой; в случае смерти пенсионера.

Обратите внимание! Также выплаты прекращаются, если суммы пенсии и денежной помощи получаются по доверенности более одного года или не было снятия средств со счета более 1 года.

