Кто имеет право на пенсию?

Такую пенсию назначают нетрудоспособным родственникам военного, для которых заработок военного был основным источником финансов для жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Пенсия по потере кормильца-военного предоставляется:

детям до достижения совершеннолетия;

детям старше 18 лет, если они получили инвалидность до достижения этого возраста;

детям до 23 лет, которые являются студентами дневной формы обучения;

детям-сиротам до достижения 23 лет;

жене или мужу, родителям погибшего, которые имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста;

другим членам семьи, если они не работают и ухаживают за детьми погибшего кормильца-военного в возрасте до 8 лет.

Важно! Назначение пенсии членам семьи погибшего кормильца-военного регулируется законом № 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Как получить пенсию?

Оформление выплат зависит от того, был ли погибший военный пенсионером:

Если кормилец-военный не получал пенсию, то необходимо обратиться в подразделение, где он проходил службу. Он передаст заявление о назначении пенсий родственникам в Пенсионный фонд.

Если же погибший был пенсионером на момент смерти, тогда с заявлением нужно обращаться непосредственно в ПФУ

Кроме заявления, также понадобятся следующие документы:

свидетельство о смерти военного;

документы, подтверждающие родственные связи;

карточка налогоплательщика

выписка из приказа об исключении из списков личного состава;

документы о пребывании на иждивении кормильца;

другие документы, такие как заключение МСЭК об инвалидности; справки для студентов об обучении и т.д.).

Какой размер выплат?

Размер выплат по потере кормильца зависит от причины его смерти, отмечают в ПФУ.

Если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с пребыванием на фронте, сумма выплат будет следующей:

70% – одному из родителей, жене или мужу, одному ребенку;

50% – когда право на пенсию имеют два и более нетрудоспособные члены семьи, кроме родителей, жены или мужа.

Если военный погиб от несчастного случая, не связанного со службой, или из-за заболевания, связанное со службой, пенсия будет составлять 30% от заработка кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Важно! Пенсия по потере кормильца назначают каждому нетрудоспособному члену семьи, который имеет право на такую пенсию.

Что еще надо знать о пенсии по потере кормильца?