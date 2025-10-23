Кто и до какого возраста может получать пенсию по потере кормильца?

Выплата по потере кормильца имеет определенные сроки для отдельных лиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Ее могут получать:

муж или жена, отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста (назначается пожизненно) ;

; несовершеннолетние дети (до 8 лет, или до наступления совершеннолетия, если есть инвалидность) ;

; совершеннолетние дети, которые учатся в вузах или ПТУ (до окончания учебных заведений, но не дольше чем до 23 лет).

Заметьте! Помощь такие люди могут получать, если они были на полном содержании умершего кормильца, или получали от него помощь, что была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Какой размер выплат по потере кормильца?

Пенсию по случаю потери кормильца назначают в размере:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными частями.

Минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть ниже:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на двух нетрудоспособных членов семьи - 120% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на трех и более нетрудоспособных членов семьи - 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

