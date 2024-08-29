Пенсии и надбавки не вырастут: почему некоторым украинцам не повышают выплаты

Пенсии состоят из основных выплат, а также стажа, возраста, минимального размера и т.д. Есть некоторые причины, почему выплаты украинцев не растут.

Почему пенсии не растут

Существуют следующие надбавки к пенсии по возрасту:

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В 70 лет– 300 гривен;

В 75 лет– 456 гривен;

В 80 лет– 570 гривен.

Также в 73 года устанавливается доплата в размере 300 гривен. В следующем месяце не запланировано индексаций выплат, поэтому они не возрастут.

Напомним! Прибавки к пенсии по возрасту предоставляются лицам, чьи выплаты меньше 10 340, 35 гривен.

Однако, если выплата лица несколько меньше этой суммы, например 10 040 гривен, то ее максимальная надбавка даже в 80 лет составит 300 гривен. То есть, эти доплаты лишь подтянут выплату пенсионера до максимального допустимого уровня., но превысить не дадут. Поэтому может показаться, что пенсия не растет.