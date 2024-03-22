Если нет стажа: назначат ли пенсию по инвалидности
Источник:Минсоцполитики
Украинцам продолжают назначать и выплачивать все социальные выплаты, несмотря на полномасштабную войну с Россией. В том числе это касается и лиц с инвалидностью.
При каких условиях назначают пенсию по инвалидности
По информации от Минсоцполитики, выплаты по инвалидности назначают при условии наличия страхового стажа от 1 до 15 лет – в зависимости от возраста и группы инвалидности.
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Поэтому, выплаты назначаются в случае, если гражданин получил увечье, не связанное с трудовой деятельностью. А также государство будет поддерживать финансово, если инвалидность была приобретена с детства.Обратите внимание! Это предусмотрено статьей 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Какие требования к стажу в зависимости от группы инвалидности
- Пенсии для людей с I и II группами инвалидности
Пенсии назначаются людям с инвалидностью I и II группы, если они имеют страховой стаж от 1 до 10 лет. В зависимости от возраста, когда человека признали инвалидом.
- Пенсионные выплаты для людей с ІІІ группой инвалидности
Для назначения пенсии по III группе инвалидности и пенсий в связи с потерей кормильца – необходимо иметь от 1 года до 14 лет страхового стажа.
Правительство также определило минимумы, ниже которых выплаты по инвалидности быть не могут:
- для I группы – 2 760 гривен;
- для II и III групп, если человек не работает – 2 520 гривен;
- лицо с инвалидностью II или III группы, работающий – 2 093 гривен.
Как оформить пенсию по инвалидности
Для оформления пенсии по инвалидности следует обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.
Также следует подготовить необходимые документы:
- паспорт;
- справку о присвоении идентификационного номера;
- диплом;
- трудовую книжку;
- документы в подтверждение установления группы инвалидности.