Если нет стажа: назначат ли пенсию по инвалидности

Украинцам продолжают назначать и выплачивать все социальные выплаты, несмотря на полномасштабную войну с Россией. В том числе это касается и лиц с инвалидностью.

При каких условиях назначают пенсию по инвалидности

По информации от Минсоцполитики, выплаты по инвалидности назначают при условии наличия страхового стажа от 1 до 15 лет – в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Читайте также: Кому из украинцев добавят три года страхового стажа

Поэтому, выплаты назначаются в случае, если гражданин получил увечье, не связанное с трудовой деятельностью. А также государство будет поддерживать финансово, если инвалидность была приобретена с детства.

Какие требования к стажу в зависимости от группы инвалидности

Пенсии для людей с I и II группами инвалидности

Это предусмотрено статьей 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсии назначаются людям с инвалидностью I и II группы, если они имеют страховой стаж от 1 до 10 лет. В зависимости от возраста, когда человека признали инвалидом.

Пенсионные выплаты для людей с ІІІ группой инвалидности

Для назначения пенсии по III группе инвалидности и пенсий в связи с потерей кормильца – необходимо иметь от 1 года до 14 лет страхового стажа.

Правительство также определило минимумы, ниже которых выплаты по инвалидности быть не могут:

для I группы – 2 760 гривен;

для II и III групп, если человек не работает – 2 520 гривен;

лицо с инвалидностью II или III группы, работающий – 2 093 гривен.

Как оформить пенсию по инвалидности

К пенсии в связи с инвалидностью устанавливаются надбавки, повышение, дополнительные пенсии, пенсия за особые заслуги перед Украиной в случае, если лицо с инвалидностью имеет на них право.

Для оформления пенсии по инвалидности следует обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.

Также следует подготовить необходимые документы:

паспорт;

справку о присвоении идентификационного номера;

диплом;

трудовую книжку;

документы в подтверждение установления группы инвалидности.

Для оформления социальной помощи лицам, которым установлена инвалидность, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации и предоставить аналогичный пакет документов.