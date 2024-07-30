Пенсии по инвалидности: изменится ли размер выплат в августе
30 июля 2024, 20:28Читати новину українською
Источник:ПФУ
В ПФУ сообщили о размерах минимальных пенсий по инвалидности, которые граждане будут получать с августа 2024 года. Суммы зависят, в частности, от группы инвалидности.
Какие пенсии по инвалидности начислят в августе
Пенсия по инвалидности назначается в случае травмы или серьезной болезни. Ее размер зависит от степени инвалидности, страхового стажа и результатов повторного осмотра, во время которого группа инвалидности может измениться.
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По данным ПФУ, минимальные пенсионные выплаты по инвалидности в августе этого года установлены на уровне:
- лица с инвалидностью I группы - 2 760 гривен;
- неработающие лица с инвалидностью II и III групп - 2 520 гривен;
- работающие лица с инвалидностью II и III групп - 2 093 тысячи гривен.