Пенсии по инвалидности: изменится ли размер выплат в августе

В ПФУ сообщили о размерах минимальных пенсий по инвалидности, которые граждане будут получать с августа 2024 года. Суммы зависят, в частности, от группы инвалидности.

Какие пенсии по инвалидности начислят в августе

Пенсия по инвалидности назначается в случае травмы или серьезной болезни. Ее размер зависит от степени инвалидности, страхового стажа и результатов повторного осмотра, во время которого группа инвалидности может измениться.

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По данным ПФУ, минимальные пенсионные выплаты по инвалидности в августе этого года установлены на уровне:

лица с инвалидностью I группы - 2 760 гривен;

неработающие лица с инвалидностью II и III групп - 2 520 гривен;

работающие лица с инвалидностью II и III групп - 2 093 тысячи гривен.

В августе к пенсии по инвалидности может быть добавлена надбавка ко Дню Независимости Украины. В частности, такие доплаты получают лица с определенными заслугами перед государством. Впрочем, пока сумма такой надбавки не известна.