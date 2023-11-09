Несмотря на войну, стараются повысить: что будет с пенсиями по инвалидности до конца года

Несмотря на военное положение в стране, власти пытаются проводить запланированные повышения социальных выплат, как это было в мирное время. Однако, несмотря на это, до конца 2023 года пенсии по инвалидности не изменятся.

Когда возрастут пенсии по инвалидности

Действительно до конца 2023 года ожидать повышения таких пенсий не стоит. За этот год уже была проведена масштабная индексация пенсий, повлиявшая на выплаты по инвалидности.

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Ближайшая дата пересмотра размера пенсий – 1 марта 2024 года. Тогда будет произведена новая индексация, но уже по другой системе. Правительство планирует внедрить коэффициенты и баллы, которые уравняют выплаты вышедших на пенсию людей при одинаковых условиях, но в разное время.

Напомним, что минимальный размер пенсии по инвалидности таков:

I группа – 2 300 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 100 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривны.

Как будет работать балльная система

Министр Оксана Жолнович заявила, что правительство планирует ввести балльную систему начисление пенсий.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины За последние три года пенсии более-менее соответствовали рыночной стоимости. А вот все, что дальше, было начислено по заниженным коэффициентам, которые меньше реальной стоимости средств. Поэтому для каждого такого пенсионера будет произведен перерасчет.

Она подчеркнула, что сейчас существует проблема, ведь люди с одинаковым страховым стажем, но приобретенным в разное время, имеют выплаты разного размера. Поэтому баллы, которые получит украинец за свой стаж, будут ежегодно сравнивать с показателем средней зарплаты. Таким образом планируют уравнять выплаты и в дальнейшем проводить более эффективную индексацию.

Планируется рассчитать реальную покупательную способность. Если мы получим сумму на уровне средней зарплаты, за это человеку будет начислено 10 баллов. Если больше, то 11 – 12 баллов, то есть пропорционально. Или, наоборот, меньше,

– разъясняет Жолнович.

Министр добавила, что бюджет ПФУ пополнится на 100 миллиардов гривен, основная часть из которых это уплачен украинцами ЕСВ.