Кто из украинцев имеет самые высокие пенсии и почему они в разы больше, чем у других пенсионеров
Максимальная пенсия в Украине составляет 10 прожиточных минимумов, то есть 23 610 гривен. Однако, есть категории пенсионеров, выплаты которых не подпадают под общее пенсионное законодательство.
Самые высокие пенсии в Украине
В частности самые высокие пенсии в Украине имеют бывшие судьи. Например, на Львовщине 145 бывших судей получают пожизненное денежное обеспечение, передает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "Первый Западный".
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Начальница Пенсионного фонда Львовской области Галина Недзельская сообщила, что средний размер пенсии у судей составляет 112 тысяч гривен в месяц.
Для сравнения! по состоянию на 1 января 2024 года во Львовской области проживала 671 тысяча пенсионеров. Ежемесячные расходы на выплату пенсий в области составляют около 3,6 миллиарда гривен.
Почему судейские пенсии такие высокие
Пенсии судей рассчитываются по специальной формуле, которая учитывает их зарплату и стаж. Минимальная пенсия для судьи составляет 50% от его заработной платы на момент выхода на пенсию.
За каждый дополнительный год стажа более 20 лет к пенсии добавляется еще 2%. Например:
- За 30 лет стажа пенсия составляет 70% зарплаты.
- За 40 лет – максимально возможные 90%.
Заметьте! Судьи, которые вышли в отставку, имеют право на ежемесячное пожизненное денежное содержание независимо от возраста. Это и объясняет значительно более высокие размеры их пенсий по сравнению с другими категориями граждан.
Максимальная пенсия в Украине
На сегодня максимальная пенсия в Украине составляет 23 610 гривен. В соответствии с законодательством, ее размер ограничен 10 прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц.
Впрочем, есть исключения. Некоторые категории граждан получают специальные надбавки, что позволяет им превышать этот лимит. К таким категориям относятся:
- Ученые,
- Депутаты,
- Госслужащие,
- Работники местного самоуправления.