Пенсии могут разочаровать: как увеличить свои выплаты на старости

Пенсии украинцев сейчас очень низкие и, вероятно, такими и останутся. Поэтому уже с молодого возраста стоит позаботиться о собственном благополучии на старости.

Как увеличить будущую пенсию

Финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что украинцы сами должны собирать деньги на свою пенсию, пишет OBOZ.UA.

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Украинцы должны сами собирать себе на пенсию, потому что совершенно очевидно, что в тот момент, когда любой из нас выйдет на пенсию, государство будет не в состоянии сохранить ему достойный уровень жизни и любые государственные пенсии будут супер низкими. Поэтому просто украинцы сначала своей карьеры должны понимать, что только они должны сами себе обеспечить пенсию,

– сказал он.

Украинцев призывают уделять первоочередное внимание финансовому планированию, готовясь к выходу на пенсию. Эксперт отмечает важность сбережений, инвестиций и получения пассивного дохода для того, чтобы люди могли обеспечить себя финансово в последние годы жизни.

Вложения в валюту – это не инвестиция, потому что валюта так же страдает от инфляции. Поэтому сейчас, наверное, во время войны, если у вас деньги в Украине, то единственные два таких более-менее интересных инструмента массовые это – ОВГЗ – государственные облигации, военные облигации, и сельскохозяйственная земля,

– добавил он.

Поэтому Фурса посоветовал инвестировать в военные облигации и землю.