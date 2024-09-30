Есть ли ограничения для покупки стажа

Украинцы могут приобрести любое количество стажа, сообщает Правительственный портал. Более того, осуществлять покупку может не сам будущий пенсионер, а другой человек за него.

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Обратите внимание! Частоту и размер взносов лицо определяет самостоятельно, учитывая индивидуальные обстоятельства.

Один месяц стажа равен размеру минимального страхового взноса. По состоянию на сейчас это значение – 1 760 гривен. Соответственно, год будет стоить уже 21 120 гривен.

Какое количество стажа для выхода на пенсию нужно в 2024:

чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет нужно иметь минимум 31 год стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Напомним! До 2028 года количество стажа, которое необходимо для выхода на пенсию в 60 и 63 года будет расти.