Як збільшити майбутню пенсію

Фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що українці самі мають збирати гроші на свою пенсію, пише OBOZ.UA.

Читайте також Яку кількість стажу можуть докупити пенсіонери

Українці мають самі збирати собі на пенсію, тому що абсолютно очевидно, що в той момент, коли будь-хто з нас вийде на пенсію, держава буде неспроможна зберегти йому достойний рівень життя і будь-які державні пенсії будуть супер низькими. Тому просто українці спочатку своєї карʼєри мають розуміти, що тільки вони мають самі собі забезпечити пенсію,

– сказав він.

Українців закликають приділяти першочергову увагу фінансовому плануванню, готуючись до виходу на пенсію. Експерт наголошує на важливості заощаджень, інвестицій та отримання пасивного доходу для того, щоб люди могли забезпечити себе фінансово в останні роки життя.

Вкладення у валюту – це не інвестиція, бо валюта так само страждає від інфляції. Тому зараз, напевно, під час війни, якщо у вас гроші в Україні, то єдині два таких більш-менш цікаві інструменти масові це – ОВДП – державні облігації, військові облігації, і сільськогосподарська земля,

– додав він.

Тож Фурса порадив інвестувати у військові облігації та землю.