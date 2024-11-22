Размер пенсий вырастет: когда ожидать изменений в выплатах

В 2025 году в Украине вырастут пенсии. Рост произойдет на уровень инфляции, что частично покроет уровень роста потребительских цен.

Когда в 2025 году увеличатся пенсии в Украине

В марте 2025 года вырастет размер пенсий, передает 24 канал со ссылкой на народного депутата заместителя председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаила Цимбалюка в эфире телемарафона.

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Он сказал, что самой большой проблемой является уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависят минимальная пенсия.

В следующем году будет мартовское повышение пенсий на уровень инфляции,

– заявил Цимбалюк.

На сколько планируют повысить пенсию в 2025 году

В 2025 году пенсии в Украине могут повысить на 10-12%, как прогнозирует старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире Общественного радио.

Она отметила, что проценты возможных повышений пенсий станут известны только в начале 2025 года.

Согласно словам Ткаченко, индексация пенсий зависит от инфляции

от инфляции;

от роста заработных плат, с которых украинцы платят единый социальный взнос.

Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10-12%,

– рассказала Лидия Ткаченко.

Обратите внимание! В частности в прошлом году этот показатель составлял около 6%.