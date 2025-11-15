Правительство будет уменьшать пенсии в 2026 году: кто первым потеряет часть выплат

В 2026 году часть украинских пенсионеров может получить меньшие выплаты. При этом, некоторые категории пенсий могут сократить первыми, что значительно может повлиять на финансовое положение украинцев.

Почему уменьшатся пенсии в 2026 году?

В 2026 году под сокращение попадет часть украинских пенсий. Прежде всего тех, принадлежащих к крупнейшим, пишет 24 Канал со ссылкой на проект госбюджета.

В частности, правительство предусмотрело продление действия пониженных коэффициентов, которые уменьшают выплаты для получателей специальных пенсий. А именно речь идет о:

бывших госслужащих;

дипломатах;

военных, чьи пенсии назначены по отдельным законам.

Обратите внимание! Сокращение коснется тех, чья ежемесячная пенсия превышает 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов).

Как будут работать пониженные коэффициенты для пенсий?

Пенсионный фонд объясняет: урезание не касается базовой части пенсии в пределах 10 прожиточных минимумов. Это означает, что "излишек" выплат будут считать по сниженной формуле:

сумма от 10 до 11 минимумов будет выплачиваться с коэффициентом 0,5;

от 11 до 13 минимумов с коэффициентом 0,4;

от 13 до 17 – с 0,3;

от 17 до 21 – с 0,2.

Все, что превышает 21 прожиточный минимум, будут начислять по самому низкому коэффициенту 0,1. Таким образом, чем больше "сверхурочный" размер пенсии, тем меньшую долю от этой суммы фактически получит пенсионер.

Какой размер пенсий украинцы получают сейчас?