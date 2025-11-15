Уряд зменшуватиме пенсії у 2026 році: хто першим втратить частину виплат
- У 2026 році уряд планує зменшити пенсії для тих, чия щомісячна виплата перевищує 25 950 гривень, зокрема для колишніх держслужбовців, дипломатів та військових.
- Знижені коефіцієнти будуть застосовуватися до "надлишкових" сум пенсій, починаючи з коефіцієнта 0,5 для виплат від 10 до 11 прожиткових мінімумів і до 0,1 для виплат, що перевищують 21 прожитковий мінімум.
У 2026 році частина українських пенсіонерів може отримати менші виплати. При цьому, деякі категорії пенсій можуть скоротити першими, що значно може вплинути на фінансове становище українців.
Чому зменшаться пенсії у 2026 році?
У 2026 році під скорочення потрапить частина українських пенсій. Насамперед тих, що належать до найбільших, пише 24 Канал з посиланням на проєкт держбюджету.
Зокрема, уряд передбачив продовження дії понижених коефіцієнтів, які зменшують виплати для отримувачів спеціальних пенсій. А саме мова йде про:
- колишніх держслужбовців;
- дипломатів;
- військових, чиї пенсії призначені за окремими законами.
Зверніть увагу! Скорочення торкнеться тих, чия щомісячна пенсія перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів).
Як працюватимуть знижені коефіцієнти для пенсій?
Пенсійний фонд пояснює: урізання не стосується базової частини пенсії в межах 10 прожиткових мінімумів. Це означає, що "надлишок" виплат рахуватимуть за пониженою формулою:
- сума від 10 до 11 мінімумів буде виплачуватися з коефіцієнтом 0,5;
- від 11 до 13 мінімумів з коефіцієнтом 0,4;
- від 13 до 17 – з 0,3;
- від 17 до 21 – з 0,2.
Усе, що перевищує 21 прожитковий мінімум, нараховуватимуть за найнижчим коефіцієнтом 0,1. Таким чином, що більшим є "понаднормовий" розмір пенсії, то меншу частку від цієї суми фактично отримає пенсіонер.
Який розмір пенсій українці отримують зараз?
Станом на жовтень ситуація з пенсіями в Україні залишається непростою: понад третина пенсіонерів отримує менше ніж 4 000 гривень на місяць. І ця частка навіть більша, ніж була у 2024 році.
Водночас загальні показники дещо зросли: середня пенсія піднялася до 6 436,8 гривні, а працюючі пенсіонери в середньому отримують уже 7 069,4 гривні, що на 13% більше, ніж торік.