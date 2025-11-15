Уряд зменшуватиме пенсії у 2026 році: хто першим втратить частину виплат

У 2026 році частина українських пенсіонерів може отримати менші виплати. При цьому, деякі категорії пенсій можуть скоротити першими, що значно може вплинути на фінансове становище українців.

Чому зменшаться пенсії у 2026 році?

У 2026 році під скорочення потрапить частина українських пенсій. Насамперед тих, що належать до найбільших, пише 24 Канал з посиланням на проєкт держбюджету.

Зокрема, уряд передбачив продовження дії понижених коефіцієнтів, які зменшують виплати для отримувачів спеціальних пенсій. А саме мова йде про:

колишніх держслужбовців;

дипломатів;

військових, чиї пенсії призначені за окремими законами.

Зверніть увагу! Скорочення торкнеться тих, чия щомісячна пенсія перевищує 25 950 гривень (10 прожиткових мінімумів).

Як працюватимуть знижені коефіцієнти для пенсій?

Пенсійний фонд пояснює: урізання не стосується базової частини пенсії в межах 10 прожиткових мінімумів. Це означає, що "надлишок" виплат рахуватимуть за пониженою формулою:

сума від 10 до 11 мінімумів буде виплачуватися з коефіцієнтом 0,5;

від 11 до 13 мінімумів з коефіцієнтом 0,4;

від 13 до 17 – з 0,3;

від 17 до 21 – з 0,2.

Усе, що перевищує 21 прожитковий мінімум, нараховуватимуть за найнижчим коефіцієнтом 0,1. Таким чином, що більшим є "понаднормовий" розмір пенсії, то меншу частку від цієї суми фактично отримає пенсіонер.

Який розмір пенсій українці отримують зараз?