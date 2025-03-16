Как в марте выросли пенсии военнослужащих и чернобыльцев
- В марте 2025 года в Украине состоялась индексация пенсий, в результате чего выплаты военнослужащих и чернобыльцев были проиндексированы на 11,5%.
- Закон определяет, что пенсии по инвалидности, связанные с Чернобыльской катастрофой, не могут быть меньше установленных минимальных размеров, в зависимости от группы инвалидности.
В марте 2025 года в Украине традиционно проходит индексация пенсий, согласно постановлению Кабинета Министров. В этом году выплаты увеличили на 11,5%.
Как изменились пенсии военных
Согласно действующему законодательству, минимальные пенсии по инвалидности для военных были повышены на 11,5%, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".
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В зависимости от группы инвалидности, размеры пенсий после индексации изменились следующим образом:
- І группа: пенсия выросла с 5 950,94 гривны до 6 635,31 гривны – на 684,37 гривны.
- ІІ группа: выплата увеличилась с 5 680,87 гривны до 6 334,17 гривны – на 653,30 гривны.
- ІІІ группа: пенсия повысилась с 5 409,49 гривны до 6 031,58 гривны – на 622,09 гривны.
Как изменились пенсии у чернобыльцев
Минимальные пенсии по инвалидности для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС также проиндексированы на 11,5%. Это предусмотрено статьей 54 Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".
В зависимости от группы инвалидности пенсии изменились так:
- І группа: пенсия выросла с 8 839,20 гривны до 9 855,71 гривны, то есть на 1 016,51 гривны.
- II группа: выплата увеличилась с 7 071,36 гривны до 7 884,57 гривны – на 813,21 гривны.
- ІІІ группа: пенсия повысилась с 5 450,84 гривны до 6 077,96 гривны, что составляет 626,85 гривны.
При этом закон устанавливает четкие границы: пенсия по инвалидности, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не может быть меньше установленных минимальных размеров – в зависимости от группы инвалидности и причин ее наступления.