Учителя украинских школ, воспитатели детсадов и преподаватели вузов могут выйти на пенсию не только по возрасту, но и по выслуге лет. Однако размер выплат педагогов будет зависеть от ряда факторов.

Кто имеет право на досрочную пенсию?

Чтобы выйти на пенсию за выслугу лет, учителя должны соответствовать определенным требованиям, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Право на досрочный выход на пенсию в 2025 году имеют работники образования, которые:

достигли возраста 55 лет;

приобрели не менее 30 лет педагогического стажа.

При этом учителя, которые имели 25 лет стажа до 1 января 2016 года, могут оформить пенсию досрочно независимо от их возраста. С 2024 года стаж стал обязательным пунктом для пенсии по выслуге лет.

В педагогический стаж, кстати, засчитываются годы работы не только в должности учителя. Сюда же учитывают работу:

завуча;

директора;

воспитателя;

и даже психолога.

Право на пенсию за выслугу лет дает работа в общеобразовательных школах, детских садах, музыкальных и художественных школах, училищах и тому подобное.

Стоит знать! Полный список должностей, которые дают право на выслугу лет, указан в постановлении Кабмина № 90 “О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

Какой размер пенсионных выплат?

Размер пенсии по выслуге лет для учителей определяется индивидуально в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет ПФУ.

Сумма выплат зависит от таких факторов:

продолжительности приобретенного страхового стажа учителем;

полученной заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы;

коэффициента, который считается как соотношение индивидуальной зарплаты к средней по Украине.

Кроме того, учителя могут рассчитывать на надбавку за выслугу лет. Доплаты начисляют в зависимости от продолжительности стажа:

от 3 до 10 лет – 10%;

от 10 до 20 лет – 20%;

свыше 20 лет – 30%.

Назначают пенсию со дня обращения при условии увольнения с работы, которая дает право на выплаты за выслугу лет.

Важно! Пенсию за выслугу лет назначают только после увольнения учителя с должности. Если человек возвращается к работе, которая дает право на досрочную пенсию, выплаты временно прекращают и снова продолжат выплачивать только после окончательного увольнения.

Кто еще имеет право на досрочную пенсию?