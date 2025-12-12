Доплаты к пенсии вырастут: кто будет получать 2 595 гривен в 2026 году

В Украине часть пенсионеров получает ежемесячно от государства доплаты к пенсии. В 2026 году некоторые из этих надбавок вырастут, поскольку они напрямую зависят от размера прожиточного минимума.

Кому будут доплачивать 2 595 гривен?

С 1 января 2026 года на большие доплаты могут рассчитывать пенсионеры, которые живут в зонах отселения после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, передает 24 Канал со ссылкой на Государственный бюджет.

Статья 27 проекта госбюджета предусматривает, что этим категориям граждан в следующем году ежемесячно будут доплачивать 2 595 гривен.

Однако стоит заметить, что эти выплаты смогут получить только те пенсионеры, которые соответствуют определенным требованиям законодательства:

Они постоянно жили или работали в зоне отселения на момент аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года;

Или же они находились в этих районах до 1 января 1993 года.

При этом указанные пенсионеры должны иметь официальный статус пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Обратите внимание! В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырастет до 2 595 гривен. Поскольку именно к нему привязана соответствующая доплата пенсионерам, поэтому и она повысится. В то же время в Бюджетной декларации 2026-2028 годы правительство отмечает, что размер прожиточного минимума является одним из ключевых показателей, что влияет на расчет расходов и социальных пособий.

Кто не получит доплату?

Вместе с тем часть пенсионеров, проживавших возле ЧАЭС, не получит дополнительных средств к пенсии. По закону, доплату не начисляют:

людям, которые после аварии на атомной станции самостоятельно или по направлению покинули зону, загрязненную радиацией, а потом вернулись;

лицам, которые зарегистрировали или начали жить в зонах отселения уже после Чернобыльской катастрофы.

В случае выезда пенсионера за пределы зоны отселения, дополнительные выплаты к пенсии прекращают автоматически. То же самое касается в случае устройства его на работу за пределами этой территории.

Важно! В 2025 году пенсионеры из этой категории получают ежемесячную доплату к пенсии в размере 2 361 гривну.

Какие еще есть доплаты к пенсии?