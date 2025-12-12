Доплаты к пенсии вырастут: кто будет получать 2 595 гривен в 2026 году
- С 2026 года пенсионеры, которые живут в зонах отселения после аварии на ЧАЭС, будут получать ежемесячные доплаты в размере 2 595 гривен, если они соответствуют определенным требованиям законодательства.
- Доплата к пенсии не предусмотрена для людей, которые выехали из загрязненных территорий после аварии и вернулись, или зарегистрировались в этих зонах после катастрофы.
В Украине часть пенсионеров получает ежемесячно от государства доплаты к пенсии. В 2026 году некоторые из этих надбавок вырастут, поскольку они напрямую зависят от размера прожиточного минимума.
Кому будут доплачивать 2 595 гривен?
С 1 января 2026 года на большие доплаты могут рассчитывать пенсионеры, которые живут в зонах отселения после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, передает 24 Канал со ссылкой на Государственный бюджет.
Статья 27 проекта госбюджета предусматривает, что этим категориям граждан в следующем году ежемесячно будут доплачивать 2 595 гривен.
Однако стоит заметить, что эти выплаты смогут получить только те пенсионеры, которые соответствуют определенным требованиям законодательства:
- Они постоянно жили или работали в зоне отселения на момент аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года;
- Или же они находились в этих районах до 1 января 1993 года.
При этом указанные пенсионеры должны иметь официальный статус пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Обратите внимание! В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырастет до 2 595 гривен. Поскольку именно к нему привязана соответствующая доплата пенсионерам, поэтому и она повысится. В то же время в Бюджетной декларации 2026-2028 годы правительство отмечает, что размер прожиточного минимума является одним из ключевых показателей, что влияет на расчет расходов и социальных пособий.
Кто не получит доплату?
Вместе с тем часть пенсионеров, проживавших возле ЧАЭС, не получит дополнительных средств к пенсии. По закону, доплату не начисляют:
- людям, которые после аварии на атомной станции самостоятельно или по направлению покинули зону, загрязненную радиацией, а потом вернулись;
- лицам, которые зарегистрировали или начали жить в зонах отселения уже после Чернобыльской катастрофы.
В случае выезда пенсионера за пределы зоны отселения, дополнительные выплаты к пенсии прекращают автоматически. То же самое касается в случае устройства его на работу за пределами этой территории.
Важно! В 2025 году пенсионеры из этой категории получают ежемесячную доплату к пенсии в размере 2 361 гривну.
Какие еще есть доплаты к пенсии?
В 2025 году пенсионеры могут рассчитывать на несколько основных доплат. Надбавки по возрасту стартуют от 300 гривен для людей 70 – 74 лет, возрастают до 456 гривен для тех, кому 75–79, и достигают 570 гривен после 80 лет.
Одинокие пенсионеры, которые нуждаются в постоянном уходе и имеют пенсию по возрасту от 80 лет, получают ежемесячно 40% прожиточного минимума – в этом году это 944 гривны.
Почетным донорам государство начисляет ежемесячную доплату в размере 10% прожиточного минимума – это 292 гривны в 2025 году.
Ветераны труда с особыми заслугами могут получать повышение, равное 200% минимальной пенсии по возрасту.