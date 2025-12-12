Доплати до пенсії зростуть: хто отримуватиме 2 595 гривень у 2026 році
- З 2026 року пенсіонери, які живуть у зонах відселення після аварії на ЧАЕС, отримуватимуть щомісячні доплати в розмірі 2 595 гривень, якщо вони відповідають певним вимогам законодавства.
- Доплата до пенсії не передбачена для людей, які виїхали із забруднених територій після аварії та повернулися, або зареєструвалися в цих зонах після катастрофи.
В Україні частина пенсіонерів отримує щомісяця від держави доплати до пенсії. У 2026 році деякі з цих надбавок зростуть, оскільки вони безпосередньо залежать від розміру прожиткового мінімуму.
Кому доплачуватимуть 2 595 гривень?
З 1 січня 2026 року на більші доплати можуть розраховувати пенсіонери, які живуть у зонах відселення після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, передає 24 Канал з посиланням на Державний бюджет.
Стаття 27 проєкту держбюджету передбачає, що цим категоріям громадян наступного року щомісяця доплачуватимуть 2 595 гривень.
Однак варто зауважити, що ці виплати зможуть отримати лише ті пенсіонери, які відповідають певним вимогам законодавства:
- Вони постійно жили або працювали у зоні відселення на момент аварії, що сталася 26 квітня 1986 року;
- Або ж вони перебували у цих районах до 1 січня 1993 року.
При цьому зазначені пенсіонери повинні мати офіційний статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Зауважте! У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, зросте до 2 595 гривень. Оскільки саме до нього прив'язана відповідна доплата пенсіонерам, тому й вона підвищиться. Водночас у Бюджетній декларації 2026-2028 роки уряд зауважує, що розмір прожиткового мінімуму є одним з ключових показників, що впливає на розрахунок видатків і соціальних допомог.
Хто не отримає доплату?
Разом з тим частина пенсіонерів, які проживали біля ЧАЕС, не отримає додаткових коштів до пенсії. За законом, доплату не нараховують:
- людям, котрі після аварії на атомній станції самостійно або за направленням залишили зону, забруднену радіацією, а потім повернулися;
- особам, які зареєстрували або почали жити у зонах відселення вже після Чорнобильської катастрофи.
У разі виїзду пенсіонера за межі зони відселення, додаткові виплати до пенсії припиняють автоматично. Те ж саме стосується у разі влаштування його на роботу за межами цієї території.
Важливо! У 2025 році пенсіонери з цієї категорії отримують щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2 361 гривню.
Які ще є доплати до пенсії?
У 2025 році пенсіонери можуть розраховувати на кілька основних доплат. Надбавки за віком стартують від 300 гривень для людей 70 – 74 років, зростають до 456 гривень для тих, кому 75 – 79, і сягають 570 гривень після 80 років.
Самотні пенсіонери, які потребують постійного догляду й мають пенсію за віком від 80 років, отримують щомісяця 40% прожиткового мінімуму – цього року це 944 гривні.
Почесним донорам держава нараховує щомісячну доплату в розмірі 10% прожиткового мінімум – це 292 гривні у 2025 році.
Ветерани праці з особливими заслугами можуть отримувати підвищення, що дорівнює 200% мінімальної пенсії за віком.