Ветераны войны в Украине имеют право на пенсию от государства. В зависимости от условий причины выхода заслуженный отдых, военным назначаются разные виды выплат.

Какую пенсию могут получать военные?

Для военных предусмотрены пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности, в соответствии с законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Пенсии за выслугу лет

Этот вид пенсионного обеспечения назначают военным, которые отслужили определенный срок и достигли установленного законом возраста.

На пенсию за выслугу лет имеют право ветераны при следующих условиях:

военнослужащий с 1 октября 2020 года или позже на день увольнения имеет выслугу в размере 25 календарных лет или более;

или же военный достиг на момент увольнения возраста в 45 лет;

при этом необходимо иметь не менее 25 лет стажа, из которых не менее 12 с половиной лет – это служба в армии или правоохранительных органах (Нацполиция, Служба судебной охраны, Государственная служба спецсвязи и т.д.).

Обратите внимание! Условия получения пенсии за выслугу лет для военных постоянно уточняются, поэтому необходимо обращаться за консультацией к специалистам Пенсионного фонда

Пенсии по инвалидности

Пенсию в связи с инвалидностью военным, как отмечают в Пенсионном фонде, назначают при следующих условиях:

ветеран получил инвалидность вследствие ранения, увечья, контузии, заболевания во время защиты Украины и выполнения военных обязанностей;

военнослужащий стал лицом с инвалидностью из-за заболевания или несчастного случая во время службы в армии.

Группу и причину инвалидности устанавливает экспертная комиссия.

Важно! Пенсии по инвалидности военным назначают независимо от продолжительности службы.

Какой размер пенсий для военных?

Пенсии военным начисляют из размера денежного обеспечения. При этом учитываются оклады по должности, воинскому званию, процентная надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные выплаты.

Размеры пенсий в зависимости от их вида могут быть такими:

за выслугу лет – от 50 до 70% от денежного обеспечения, в зависимости от продолжительности выслуги от 50 до 70% от денежного обеспечения в зависимости от продолжительности выслуги;;

по инвалидности – от 40 до 100% от денежного обеспечения, в зависимости от группы и причины инвалидности.

Стоит знать! Отдельно выплачивают пенсии детям погибших военных или тех, кто пропал без вести. Они имеют право на выплаты в связи с потерей кормильца. Ее размер не может быть ниже 30% от денежного обеспечения военного.