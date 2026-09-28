Украинцам автоматически увеличат выплаты: кому вырастут пенсии с 1 октября

Правительство предусмотрело специальные денежные бонусы для украинцев, достигших определенного возраста. Однако для получения этих средств необходимо соответствовать одному важному критерию.

Кому та скільки доплатять автоматично

Одразу після досягнення 70-річного віку українські пенсіонери отримують право на щомісячну вікову надбавку, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Розмір фінансової підтримки чітко прив'язаний до вікової категорії:

для осіб віком 70 – 74 роки надбавка становить 300 гривень;

після 75 років вона зростає до 456 гривень;

а для людини віком від 80 років – 570 гривень.

Слід відзначити, що доплату нараховують автоматично. Тобто звертатися до ПФУ щодо цього питання не потрібно.

Чому гроші можуть не надійти на картку

Головною перепоною для отримання коштів є загальний розмір доходів. Якщо сукупна пенсія разом з усіма індексаціями та доплатами перевищує 10 340,35 гривні, то доплата до пенсії просто не призначається.

Також варто пам'ятати про особливості "переходу" між віковими групами. Особі, яка досягла, наприклад, 75-річчя, надбавка до пенсії становитиме 156 гривень, адже у такого пенсіонера вже є надбавка у розмірі 300 гривень, яка була призначена у 70 років.

Крім того, нарахування відбувається рівно з дня народження. Якщо людина народилася 20 числа, то в перший місяць отримає доплату лише за 10 днів, а вже з наступного місяця сума надійде у повному обсязі.

Нагадаємо, що вікові надбавки не підлягають індексації виплат. Тобто вони зберігаються на встановленному вже рівні.