ПФУ завершил финансирование пенсий за июнь: кто мог остаться без выплат

26 июня 2024, 14:10
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Источник:

ПФУ

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий в этом месяце. Сейчас идет подготовка к июльским выплатам.

Выплата пенсий в июне

Пенсионный фонд Украины сообщил, что выплатил все пенсии за июнь.

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25 июня 2024 года завершено финансирование пенсий за июнь. В июне на пенсионные выплаты направлено 62,3 миллиарда гривен,
– написали в ПФУ.

Напомним! В мае ПФУ направил на пенсии 60,9 миллиарда гривен, а на жилищные субсидии и льготы – 2,9 миллиарда гривен.

Почему могут отменить пенсию

Некоторые пенсионеры могут столкнуться с прекращением пенсионных выплат. Это может произойти, если лицо не сообщит своевременно Пенсионный фонд о любых изменениях в своем имущественном состоянии.

О чем нужно сообщить ПФУ:

  • трудоустройство или увольнение;
  • начало или окончание предпринимательской деятельности;
  • смена места регистрации;
  • прекращение действия определенного статуса;
  • выезд пенсионера на ПМЖ за границу;
  • изменение или получение нового паспорта (например, вследствие кражи старого);
  • изменение фамилии или других важных данных, на основе определенных документов (например, свидетельства о браке)
Автор: Тетяна Стельмах