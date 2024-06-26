ПФУ завершил финансирование пенсий за июнь: кто мог остаться без выплат
26 июня 2024, 14:10Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий в этом месяце. Сейчас идет подготовка к июльским выплатам.
Выплата пенсий в июне
Пенсионный фонд Украины сообщил, что выплатил все пенсии за июнь.
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25 июня 2024 года завершено финансирование пенсий за июнь. В июне на пенсионные выплаты направлено 62,3 миллиарда гривен,
– написали в ПФУ.
Почему могут отменить пенсию
Некоторые пенсионеры могут столкнуться с прекращением пенсионных выплат. Это может произойти, если лицо не сообщит своевременно Пенсионный фонд о любых изменениях в своем имущественном состоянии.
О чем нужно сообщить ПФУ:
- трудоустройство или увольнение;
- начало или окончание предпринимательской деятельности;
- смена места регистрации;
- прекращение действия определенного статуса;
- выезд пенсионера на ПМЖ за границу;
- изменение или получение нового паспорта (например, вследствие кражи старого);
- изменение фамилии или других важных данных, на основе определенных документов (например, свидетельства о браке)