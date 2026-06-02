Сколько надо зарабатывать, чтобы пенсия была 16 тысяч гривен

Размер пенсии зависит от нескольких важных факторов. Речь идет о страховом стаже и размере заработной платы.

Как получить пенсию в размере 16 тысяч гривен?

Именно эти показатели учитываются в формуле, о чем отмечает Пенсионный фонд Украины.

Как объяснили украинцам, размер пенсионной выплаты по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от:

приобретенного им страхового стажа; полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Формула является достаточно простой: П = Зп х Кс, где:

П – размер пенсии в гривнах;

Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица в гривнах;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Например, при каких условиях человек может получить пенсию в размере 16 тысяч гривен. Это возможно, если человек имеет стаж 25 лет, а его зарплата составляла 64 тысячи гривен.

То есть 64 000 гривен × 0,25. А 25% от 64 тысяч гривен – это как раз 16 тысяч гривен. То есть человек получит пенсию в размере 16 тысяч гривен.

Напомним! Также можно воспользоваться Пенсионным калькулятором.

Что еще следует знать пенсионерам?

Пенсионеры в Украине могут получить выгодные тарифы от мобильных операторов. Их предлагают Vodafone, lifecell и Киевстар. Самые дешевые тарифы стартуют от 190 гривен в месяц.

В частности, некоторые украинцы могут остаться без пенсий. Речь идет о тех лицах, которые не подтвердили, что не получают пенсионные выплаты от России. Это касается даже тех людей, прошедших физическую идентификацию.

Также людям пожилого возраста в Украине предусмотрены транспортные льготы. Однако не везде. Например, не платить за билет пенсионерам можно в трамваях, автобусах и троллейбусах.