Имеют ли право пенсионеры на льготный проезд?

Пенсионеры в Украине имеют право на льготный проезд, однако эта гарантия не распространяется на все виды транспорта. Более того, в отдельных городах для пользования льготой недостаточно только пенсионного удостоверения, поэтому необходимо оформить специальную транспортную карточку.

Поэтому, право на бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту предусмотрено правительственными нормами и распространяется на большинство видов городского коммунального транспорта, замечает Закон Украины. Прежде всего это касается:

автобусов;

троллейбусов;

трамваев.

Для подтверждения права на льготу достаточно иметь пенсионное удостоверение или его электронный аналог.

Также бесплатный проезд предусмотрен в пригородном железнодорожном сообщении. Пенсионеры могут пользоваться электричками без приобретения билета, если подтвердят свой статус соответствующими документами.

Почему удостоверения иногда недостаточно?

В последние годы многие украинские города перешли на электронный учет пассажиров. Из-за этого для пользования льготой необходимо оформить местную транспортную карту.

Например! В столице такую функцию выполняет специальная муниципальная карта, которая позволяет фиксировать льготные поездки через валидатор без фактического списания средств.

Подобные системы работают и в других крупных городах Украины. Отсутствие такой карточки может создать трудности даже для граждан, которые формально имеют право на бесплатный проезд.

Кроме того, отдельные общины вводят лимиты на количество бесплатных поездок в течение месяца. После использования установленного лимита пассажир вынужден оплачивать проезд на общих основаниях.

В каком транспорте льгота не работает?

Несмотря на распространенное мнение, бесплатный проезд для пенсионеров не является универсальным. Чаще всего ограничения касаются:

метро;

междугородних автобусов;

поездов дальнего следования;

маршрутных такси.

Особенно много вопросов возникает относительно метро. В крупных городах правила могут отличаться. Например, для бесплатного проезда в подземке могут действовать дополнительные требования о наличии специальной транспортной карты.

Важно! Для пассажиров, которые не оформили необходимый электронный документ или приехали из другого региона, проезд может быть платным.

Что стоит помнить пенсионерам о льготах?