Чи мають право пенсіонери на пільговий проїзд?

Пенсіонери в Україні мають право на пільговий проїзд, однак ця гарантія не поширюється на всі види транспорту. Ба більше, в окремих містах для користування пільгою недостатньо лише пенсійного посвідчення, тому необхідно оформити спеціальну транспортну картку.

Відтак, право на безоплатний проїзд для пенсіонерів за віком передбачене урядовими нормами та поширюється на більшість видів міського комунального транспорту, зауважує Закон України. Насамперед це стосується:

автобусів;

тролейбусів;

трамваїв.

Для підтвердження права на пільгу достатньо мати пенсійне посвідчення або його електронний аналог.

Також безкоштовний проїзд передбачений у приміському залізничному сполученні. Пенсіонери можуть користуватися електричками без придбання квитка, якщо підтвердять свій статус відповідними документами.

Чому посвідчення іноді недостатньо?

Останніми роками багато українських міст перейшли на електронний облік пасажирів. Через це для користування пільгою необхідно оформити місцеву транспортну картку.

Наприклад! У столиці таку функцію виконує спеціальна муніципальна картка, яка дозволяє фіксувати пільгові поїздки через валідатор без фактичного списання коштів.

Подібні системи працюють і в інших великих містах України. Відсутність такої картки може створити труднощі навіть для громадян, які формально мають право на безкоштовний проїзд.

Крім того, окремі громади запроваджують ліміти на кількість безоплатних поїздок протягом місяця. Після використання встановленого ліміту пасажир змушений оплачувати проїзд на загальних підставах.

У якому транспорті пільга не працює?

Попри поширену думку, безкоштовний проїзд для пенсіонерів не є універсальним. Найчастіше обмеження стосуються:

метро;

міжміських автобусів;

поїздів далекого сполучення;

маршрутних таксі.

Особливо багато запитань виникає щодо метро. У великих містах правила можуть відрізнятися. Наприклад, для безкоштовного проїзду в підземці можуть діяти додаткові вимоги щодо наявності спеціальної транспортної картки.

Важливо! Для пасажирів, які не оформили необхідний електронний документ або приїхали з іншого регіону, проїзд може бути платним.

Що варто пам'ятати пенсіонерам про пільги?