Пенсионный фонд может перестать выплачивать пенсию в нескольких случаях. на ее возобновление и выяснение есть 10 дней.

Когда можно потерять пенсию?

Выплата пенсии может прекратиться по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также На несколько тысяч гривен: изменился важный показатель для расчета пенсий

Выплату пенсий могут прекратить в следующих случаях:

Если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

На все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

По заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

В случае смерти пенсионера;

В случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

В случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

В других случаях, предусмотренных законом (например окончание срока обучения детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, или трудоустройства лица, получающего пенсию по выслуге лет, на работу по должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет).

Для возобновления выплаты пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ с документом, удостоверяющим личность, и подать соответствующее заявление. Срок возобновления пенсии – 10 дней после выяснения обстоятельств, приведших к прекращению, и при условии ее восстановления.

Заметьте! Пенсию можно потерять при переезде в другой город или область. Чтобы и в дальнейшем получать выплаты, достаточно обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление об их переводе.

Какая минимальная и максимальная пенсия в Украине?