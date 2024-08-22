Пенсия 23 тысячи гривен: какую зарплату для этого нужно иметь

Пенсия украинцев на прямую зависит от их заработной платы. Поэтому, чтобы получать 23 тысячи гривен на старости, надо уже постараться.

Как получить пенсию 23 тысячи гривен

Формула вычисления будущей пенсии учитывает среднюю зарплату за три прошедших года, соотношение собственной зарплаты к средней, стаж в годах и 1%.

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Поэтому в начале года большинство пенсионеров получали выплаты ниже 5 тысяч гривен, хотя максимальная пенсия превышает 23 тысячи гривен.

Напомним! Сейчас средняя зарплата по Украине составляет 13 547 гривен.

Поэтому, чтобы получать максимальную пенсию, нужно для 35 лет стажа получать зарплату в размере 67 457 гривен в месяц. А вот со стажем 25 лет, средняя зарплата должна составлять 94 440 гривен.