Какая будет пенсия, если проработал официально всего 13 лет

От количества стажа зависит время выхода на заслуженный отдых. Также этот показатель влияет на размер пенсии. Какая будет пенсионная выплата, если имеешь стаж 13 лет, читайте далее.

Можно ли уйти на пенсию, если имеешь стаж 13 лет?

13 лет стажа недостаточно, чтобы уйти на пенсию в 2026 году, сообщает Пенсионный фонд.

Дело в том, что наименьшие требования сейчас для выхода на пенсию в 65 лет. В таком случае необходимо приобрести хотя бы 15 лет стажа.

Для другого возраста требования следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь как минимум 33 года стажа;

в 63 года – 23 года стажа.

Если пенсионер не имеет права на пенсию, он может получить специальную помощь. Ее предоставляют при определенных условиях, сообщает Кабмин.

Социальная помощь назначается в размере 30% прожиточного минимум для лиц, утративших трудоспособность и с учетом доплаты не может быть меньше 100% указанного прожиточного минимума,

– говорится в сообщении Правительственного портала.

Обратите внимание! В 2026 году размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц увеличился. Теперь он составляет 2 595 гривен, указывает ПФУ.

Кто имеет право на такую социальную помощь:

чтобы получить социальную помощь, лицо должно достичь возраста 65 лет;

не работать;

а также не приобрести достаточно стажа.

