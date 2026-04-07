Яка буде пенсія, якщо пропрацював офіційно всього 13 років

Від кількості стажу залежить час виходу на заслужений відпочинок. Також цей показник впливає на розмір пенсії. Яка буде пенсійна виплата, якщо маєш стаж 13 років, читайте далі.

Чи можна піти на пенсію, якщо маєш стаж 13 років?

13 років стажу недостатньо, аби піти на пенсію у 2026 році, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Доплата на догляд: хто з пенсіонерів може отримати понад 1000 гривень і яка довідка обов'язкова

Річ у тім, що найменші вимоги наразі для виходу на пенсію у 65 років. В такому випадку необхідно набути хоча б 15 років стажу.

Для іншого віку вимоги такі:

для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати як мінімум 33 роки стажу;

в 63 роки – 23 роки стажу.

Якщо пенсіонер не має права на пенсію, він може отримати спеціальну допомогу. Її надають за певних умов, повідомляє Кабмін.

Соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність та з урахуванням доплати не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму,

– йдеться у повідомленні Урядового порталу.

Зверніть увагу! У 2026 році розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб збільшився. Тепер він складає 2 595 гривень, вказує ПФУ.

Хто має право на таку соціальну допомогу:

аби отримати соціальну допомогу, особа має сягнути віку 65 років;

не працювати;

а також не набути достатньо стажу.

Що ще важливо знати про пенсію зараз?