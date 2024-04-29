Какие в Украине действуют льготы для людей с инвалидностью II группы

В Украине предусмотрены льготы для людей с инвалидностью всех групп. Однако, чтобы их получить, нужно иметь удостоверение, подтверждающее статус человека с инвалидностью.

Какие льготы предусмотрены

Ко II группе инвалидности относятся люди, которые могут самостоятельно обслуживать себя, но не способны работать в стандартных условиях производственной среды.

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Таким образом, такие лица имеют соответствующее право на различные виды социально-бытовых льгот. А именно:

Получение жилья. Имеют право на получение внеочередного жилья некоторые категории лиц, в частности участники войны и военнослужащие, имеющие ребенка с инвалидностью II группы.

Имеют право на получение внеочередного жилья некоторые категории лиц, в частности участники войны и военнослужащие, имеющие ребенка с инвалидностью II группы. Льготы на лекарства. Лица с инвалидностью II группы имеют право на возмещение 50% стоимости лекарств в случае амбулаторного лечения или 100% возмещения при минимальном размере пенсии.

Лица с инвалидностью II группы имеют право на возмещение 50% стоимости лекарств в случае амбулаторного лечения или 100% возмещения при минимальном размере пенсии. Льготы для проезда в транспорте. Лица с инвалидностью II группы имеют право приобрести железнодорожные билеты с оплатой 50% от полной стоимости. Для получения льготной карточки жителям города Киева на льготный проезд в городском транспорте следует обращаться в УТСЗН.

Лица с инвалидностью II группы имеют право приобрести железнодорожные билеты с оплатой 50% от полной стоимости. Для получения льготной карточки жителям города Киева на льготный проезд в городском транспорте следует обращаться в УТСЗН. Льготы на техсредства реабилитации. Лица с инвалидностью II группы имеют право на бесплатное или льготное получение технических и других средств реабилитации, изделий медназначения, также автомобилей и электрокресел.

Какая пенсия по инвалидности II группы

Граждане со II группой должны приобрести от 1 до 10 лет страхового стажа, в зависимости от возраста, чтобы получить пенсию.

Соотношение выплат по инвалидности к возрастным такое:

І группы – 100% пенсии по возрасту;

ІІ группы – 90%;

III группы – 50%

Гарантированные минимальные выплаты для пенсионеров с инвалидностью такие: