Какие в Украине действуют льготы для людей с инвалидностью II группы

29 апреля 2024, 14:06
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Источник:

Минюст

В Украине предусмотрены льготы для людей с инвалидностью всех групп. Однако, чтобы их получить, нужно иметь удостоверение, подтверждающее статус человека с инвалидностью.

Какие льготы предусмотрены

Ко II группе инвалидности относятся люди, которые могут самостоятельно обслуживать себя, но не способны работать в стандартных условиях производственной среды.

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Таким образом, такие лица имеют соответствующее право на различные виды социально-бытовых льгот. А именно:

  • Получение жилья. Имеют право на получение внеочередного жилья некоторые категории лиц, в частности участники войны и военнослужащие, имеющие ребенка с инвалидностью II группы.
  • Льготы на лекарства. Лица с инвалидностью II группы имеют право на возмещение 50% стоимости лекарств в случае амбулаторного лечения или 100% возмещения при минимальном размере пенсии.
  • Льготы для проезда в транспорте. Лица с инвалидностью II группы имеют право приобрести железнодорожные билеты с оплатой 50% от полной стоимости. Для получения льготной карточки жителям города Киева на льготный проезд в городском транспорте следует обращаться в УТСЗН.
  • Льготы на техсредства реабилитации. Лица с инвалидностью II группы имеют право на бесплатное или льготное получение технических и других средств реабилитации, изделий медназначения, также автомобилей и электрокресел.

Какая пенсия по инвалидности II группы

Граждане со II группой должны приобрести от 1 до 10 лет страхового стажа, в зависимости от возраста, чтобы получить пенсию.

Соотношение выплат по инвалидности к возрастным такое:

  • І группы – 100% пенсии по возрасту;
  • ІІ группы – 90%;
  • III группы – 50%

Гарантированные минимальные выплаты для пенсионеров с инвалидностью такие:

  • для I группы – 2 760 гривен;
  • II и III группа, если лицо не работает – 2 520 гривен;
  • лицо с инвалидностью II или III группы, работающий – 2 093 гривен.
Автор: Катерина Добровольська