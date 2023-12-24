Три возможных пенсии: какие виды выплат может получить военный после службы

24 декабря 2023, 17:08
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После увольнения с военной службы каждый военный имеет право на одну из пенсий. Чтобы получить свои выплаты, нужно иметь определенную выслугу лет.

Пенсия военных

Согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", военные имеют право на следующие пенсии:

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  • По возрасту

Такую пенсию назначают при наличии 25 лет выслуги независимо от возраста. Также ее назначают при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах МВД.

  • По инвалидности

Ее назначают либо, если инвалидность наступила во время службы или 3 месяцев после нее, либо если она наступила позже вследствие болезни увечья приобретенной на службе, в плену, в заложниках. Дополнительным условием является то, что лицо в этот период не совершило преступления против мира и человечества.

  • Из-за потери кормильца

Ее назначают нетрудоспособным членам семьи, находившимся на содержании военнослужащих, умерших погибших или пропавших без вести.

От чего зависят выплаты

При расчете пенсии учитываются следующие показатели:

  • оклады по должности, воинским (специальным) званием на время увольнения или смерти;
  • процентная надбавка за выслугу лет;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Учитывают последние 24 месяца перед увольнением или смертью.
Заметьте! Пенсию перечисляют только в случае повышения денежного довольствия для определенных категорий служащих.

Как оформить пенсию

Чтобы получить пенсию, нужно подать заявление и перечень документов в ТЦК. После рассмотрения дела украинца они передадут его в ПФУ.

Документы, которые нужны:

  • денежный аттестат (с последнего места службы);
  • справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца;
  • выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;
  • паспорт;
  • налоговый номер;
  • выписка о регистрации места жительства лица;
  • справку ОК-5 из ПФУ;
  • справку по реквизитам банковского счета.

При оформлении пенсии по инвалидности дополнительно нужно:

  • справку медико-социальной экспертной комиссии;
  • свидетельство о болезни/извлечении ВЛК.

Если члены семьи оформляют пенсию по потере кормильца, им потребуются только следующие бумаги:

  • выдержка ЦВЛК;
  • свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т.п.);
  • справки об обучении детей.

 

 

Автор: Тетяна Стельмах