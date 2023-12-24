Три возможных пенсии: какие виды выплат может получить военный после службы
После увольнения с военной службы каждый военный имеет право на одну из пенсий. Чтобы получить свои выплаты, нужно иметь определенную выслугу лет.
Пенсия военных
Согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", военные имеют право на следующие пенсии:
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- По возрасту
Такую пенсию назначают при наличии 25 лет выслуги независимо от возраста. Также ее назначают при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах МВД.
- По инвалидности
Ее назначают либо, если инвалидность наступила во время службы или 3 месяцев после нее, либо если она наступила позже вследствие болезни увечья приобретенной на службе, в плену, в заложниках. Дополнительным условием является то, что лицо в этот период не совершило преступления против мира и человечества.
- Из-за потери кормильца
Ее назначают нетрудоспособным членам семьи, находившимся на содержании военнослужащих, умерших погибших или пропавших без вести.
От чего зависят выплаты
При расчете пенсии учитываются следующие показатели:
- оклады по должности, воинским (специальным) званием на время увольнения или смерти;
- процентная надбавка за выслугу лет;
- ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Учитывают последние 24 месяца перед увольнением или смертью.
Как оформить пенсию
Чтобы получить пенсию, нужно подать заявление и перечень документов в ТЦК. После рассмотрения дела украинца они передадут его в ПФУ.
Документы, которые нужны:
- денежный аттестат (с последнего места службы);
- справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца;
- выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;
- паспорт;
- налоговый номер;
- выписка о регистрации места жительства лица;
- справку ОК-5 из ПФУ;
- справку по реквизитам банковского счета.
При оформлении пенсии по инвалидности дополнительно нужно:
- справку медико-социальной экспертной комиссии;
- свидетельство о болезни/извлечении ВЛК.
Если члены семьи оформляют пенсию по потере кормильца, им потребуются только следующие бумаги:
- выдержка ЦВЛК;
- свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т.п.);
- справки об обучении детей.