Октябрь принесет более высокую пенсию не всем: что будет с II группой инвалидности

Осенний сезон традиционно вызывает у граждан немало вопросов относительно возможного пересмотра социальных стандартов. Однако для отдельных категорий получателей правила начисления средств остаются неизменными, требуя лишь внимательного отношения к собственным документам.

Что будет с пенсией II группы в октябре

В октябре массового повышения пенсий по инвалидности не предвидится. Поэтому для людей с II группой выплаты будут начисляться по действующим правилам, а их размер будет зависеть, в частности, от расчета пенсии по возрасту и страхового стажа.

Как поясняет Пенсионный фонд Украины, по общему правилу пенсия по инвалидности для людей с II группой составляет 90% пенсии за возрастом. Для сравнения: люди с I группой получают 100%, а с III группой – 50%.

Для II группы есть важный нюанс: в некоторых случаях выплату могут рассчитывать в размере 100% пенсии по возрасту. Это касается, в частности, неработающих пенсионеров, имеющих необходимый страховой стаж.

Сколько стажа требуется для пенсии по инвалидности

Для назначения пенсии одной только установленной инвалидности недостаточно – необходим также страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста человека на момент установления инвалидности.

Например, если инвалидность установлена в возрасте до 23 лет, для назначения пенсии необходимо иметь не менее 1 года страхового стажа. Если же инвалидность установлена в 40 лет, необходимо уже не менее 9 лет стажа.

В то же время важно не затягивать с оформлением пенсии. Если обратиться в Пенсионный фонд не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности, пенсию назначат со дня установления инвалидности.

Как увеличить пенсию по II группе инвалидности

Для людей со II группой инвалидности существует возможность получать не 90%, а 100% пенсии по возрасту. Одно из ключевых условий – прекращение трудовой деятельности и наличие необходимого страхового стажа.

Поэтому если человек с II группой инвалидности увольняется, важно сообщить об этом в Пенсионный фонд. После смены статуса с работающего на неработающего орган ПФУ может провести соответствующий перерасчет, если выполнены законодательные условия.

Как мы писали ранее, к пенсии по инвалидности также могут начисляться дополнительные выплаты. В частности, отдельные пенсионеры имеют право на возрастную доплату, которая назначается автоматически по достижении 70, 75 и 80 лет.