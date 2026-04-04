С апреля часть украинцев не получит пенсии по инвалидности: почему выплаты отменили

Получение пенсии по инвалидности не всегда гарантирует ее бессрочную выплату. Существуют условия и нюансы, из-за которых начисление могут прекратить. Что именно влияет на это решение и кого касается, читайте далее.

Кому прекратят выплачивать пенсию по инвалидности?

У Пенсионном фонде рассказали, что пенсия по инвалидности назначается на определенный период, поэтому после его завершения начисления автоматически прекращается, если статус не подтвержден повторно.

Поэтому здесь ключевым фактором является своевременное прохождение повторного осмотра. Последние изменения в системе оценки состояния здоровья, внедрены при участии Министерства здравоохранения Украины, предусматривают новый подход к определению повседневного функционирования лица.

Обратите внимание! В связи с этим часть людей, которым инвалидность была установлена ранее, должны пройти повторную оценку, иначе их выплаты могут быть остановлены.

В частности, обязательный пересмотр касался:

мужчин в возрасте от 25 до 60 лет со второй или третьей группой инвалидности, которые должны были пройти переосвидетельствование в 2022 – 2024 годах, но не сделали этого. Для них был определен отдельный период для прохождения оценивания.

в то же время для других категорий лиц крайний срок повторного осмотра продлен был до 1 апреля 2026 года.

Кому не могут отменить пенсию по инвалидности?

Важно, что эти требования не являются универсальными. Они не применяются к лицам с бессрочно установленной инвалидностью, тех, кому статус назначен уже после обновления системы, а также к военнослужащим и представителям гражданской защиты.

Обратите внимание! Отдельные исключения предусмотрены и для людей, которые находятся на временно оккупированных территориях, в зонах боевых действий или имеют тяжелые нарушения функций организма.

Кроме этого, стоит учитывать и социальные аспекты. Лица с инвалидностью не имеют автоматических льгот на оплату коммунальных услуг, однако могут оформить жилищную субсидию по общим правилам.

В случае прекращения выплат важно не медлить с обращением. Рекомендуется обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, чтобы уточнить причину остановки начислений и возобновить выплаты при наличии оснований.

