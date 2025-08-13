Пенсия по инвалидности в Украине обычно требует определенного страхового стажа и официального установления группы инвалидности. Однако бывают и исключения из этого правила.

Возможно ли получить пенсию по инвалидности без стажа?

Иногда подобную помощь могут предоставить и без страхового стажа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В случае если человек с инвалидностью не имеет достаточного количества страхового стажа, то он или она может обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с заявлением о назначении ему помощи. Она назначается нормами Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Подобная помощь определяется как часть от пенсии по возрасту:

I группа – 100% от пенсии по возрасту;

II группа – 90% от пенсии;

III группа – 50%.

Для того, чтобы получать пенсию в связи с инвалидностью, нужно иметь еще и минимальный страховой стаж, от 1 до 15 лет:

для I группы инвалидности – 1-10 лет; для II и III групп – 1-14 лет.

Если же инвалидность установили лицу после достижения пенсионного возраста, то нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже – пенсия назначается со дня обращения за ней,

– объяснили в ПФУ.

При некоторых обстоятельствах, даже если человек с инвалидностью не имеет необходимого стажа, ему могут назначить пенсию:

если лицо получило инвалидность во время срочной военной службы;

инвалидность была получена во время участия в массовых акциях протеста (Революции Достоинства) с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, и украинец или украинка обратились за медицинской помощью до 30 апреля 2014 года.

Важно! Пенсию по инвалидности в этих случаях назначают независимо от наличия стажа работы.