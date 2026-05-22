Пенсии для людей с инвалидностью выросли: какое повышение получила 2 группа

Украинцам с инвалидностью, которые относятся ко II группе, повысили выплаты в 2026 году. Этому способствовала индексация пенсий, которая состоялась с 1 марта.

Как выросла пенсия у людей с инвалидностью 2 группы?

В этом году выплаты пенсионерам по возрасту проиндексировали чуть больше чем на 12%, сообщает Пенсионный фонд.

Поскольку выплаты людям с инвалидностью зависят от пенсии по возрасту, то и они тоже выросли.

В то же время размер пенсии по возрасту устанавливают каждому человеку персонально. Она зависит от страхового стажа, приобретенного при трудовой деятельности и заработной платы.

Пенсионеры с инвалидностью могут получать определенный процент от этой пенсии, в зависимости от группы:

для лиц с инвалидностью I группы – 100 % пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью II группы – 90 % пенсии по возрасту ;

; для лиц с инвалидностью III группы – 50 % пенсии по возрасту.

Для примера посчитаем, какие выплаты может получать человек с инвалидностью II группы в мае 2026 года.

По данным ПФУ по состоянию на 1 апреля, после мартовской индексации размер средней пенсии в Украине достиг 7 236,49 гривны.

Таким образом, человек с инвалидностью II группы, который имеет право на такую пенсию по возрасту, может претендовать на 90% от нее – то есть 6 512,84 гривны.

Впрочем, стоит заметить, что для получения пенсии по инвалидности человек должен иметь минимальный страховой стаж. Он зависит от возраста установления инвалидности. Для лиц со II группой необходимо от 1 до 14 лет стажа.

Какой стаж для назначения пенсии по инвалидности

Однако не всегда украинцы могут надеяться на пенсию по инвалидности. Если страхового стажа недостаточно, выплачивают социальную пенсию.

Размер таких выплат обычно меньше и привязан не к пенсии по возрасту, а к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен.

Для лиц II группы выплачивают 80% от прожиточного минимума, то есть 2 076 гривен. И если пенсии по возрасту проиндексировали, то прожиточный минимум в этом году не повышали.

Важно! Размер пенсии может вырасти, если увеличится страховой стаж или изменится группа инвалидности. Также в некоторых случаях начисляют надбавки за уход.

Пенсии для военных и чернобыльцев с инвалидностью

Военнослужащим пенсию по инвалидности назначают независимо от имеющегося страхового стажа, если инвалидность наступила во время прохождения службы или не позднее чем через три месяца после увольнения.

Размер выплат зависит от причины получения инвалидности. Для людей с инвалидностью II группы, которая наступила вследствие боевых действий, пенсия составляет 80% денежного обеспечения или заработка. В то же время сумма не может быть меньше 13 822 гривны.

Для других лиц с инвалидностью II группы предусмотрена выплата в размере 60% от денежного обеспечения.

Для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС с инвалидностью II группы установлен минимальный уровень выплат – не менее 80% средней заработной платы в Украине, которая берется для расчета пенсии за предыдущий год.