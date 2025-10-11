Люди с инвалидностью II и III групп могут продолжать работать. Минимальный размер пенсионный выплат для них определяет закон.

Какие условия получения пенсии работающим людям с инвалидностью?

Пенсии по инвалидности назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности.

Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются независимо от имеющегося страхового стажа в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размерах:

I группа – 100 % сумм денежного обеспечения;

II группа – 80 % сумм денежного обеспечения;

III группа – 60 % сумм денежного обеспечения.

Какая минимальная пенсия для людей с инвалидностью?

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности определяет закон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

Минимальная выплата для людей с инвалидностью по солидарной системе такова:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривни.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:

І группа – 16 847 гривен;

ІІ группа – 13 822 гривен;

ІІІ группа – 9 478 гривен.

