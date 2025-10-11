Люди з інвалідністю ІІ та ІІІ груп можуть продовжувати працювати. Мінімальний розмір пенсійний виплат для них визначає закон.

Які умови отримання пенсії працюючим людям з інвалідністю?

Пенсії по інвалідності призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються незалежно від наявного страхового стажу у разі настання інвалідності:

у період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається в розмірах:

I група – 100 % сум грошового забезпечення;

II група – 80 % сум грошового забезпечення;

III група – 60 % сум грошового забезпечення.

Яка мінімальна пенсія для людей з інвалідністю?

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності визначає закон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

Мінімальна виплата для людей з інвалідністю за солідарною системою така:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривні.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група – 16 847 гривень;

ІІ група – 13 822 гривень;

ІІІ група – 9 478 гривень.

