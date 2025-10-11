Пенсія по інвалідності: скільки можуть отримувати українці, які продовжують працювати
- Пенсії по інвалідності визначаються залежно від групи інвалідності та наявності страхового стажу.
- Мінімальні пенсійні виплати для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп становлять 2 093 гривні.
Люди з інвалідністю ІІ та ІІІ груп можуть продовжувати працювати. Мінімальний розмір пенсійний виплат для них визначає закон.
Які умови отримання пенсії працюючим людям з інвалідністю?
Пенсії по інвалідності призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:
- 100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;
- 90% пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
- 50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.
Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності.
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються незалежно від наявного страхового стажу у разі настання інвалідності:
- у період проходження служби;
- або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
- або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається в розмірах:
- I група – 100 % сум грошового забезпечення;
- II група – 80 % сум грошового забезпечення;
- III група – 60 % сум грошового забезпечення.
Яка мінімальна пенсія для людей з інвалідністю?
Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності визначає закон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.
Мінімальна виплата для людей з інвалідністю за солідарною системою така:
для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;
для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;
для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривні.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:
І група – 16 847 гривень;
ІІ група – 13 822 гривень;
ІІІ група – 9 478 гривень.
Головні новини про пенсії в Україні
Подання однієї довідки до Пенсійного фонду може збільшити пенсію на 300 гривень. Таке підвищення належить тим українцям, які мають звання "Почесний донор України" – ті, хто безоплатно здав кров не менше 40 разів або плазму не менше 60 разів у межах установлених норм.
Українці повинні вибирати між пенсією за віком і пенсією по інвалідності, оскільки отримувати обидві одночасно неможливо. При III групі інвалідності пенсія по інвалідності менша за пенсію за віком, а при I групі обидві пенсії рівні.
У 2026 році мінімальна пенсія зросте лише на 234 гривні, що не покриє рівня інфляції. На пенсійне забезпечення закладено 251 мільярд гривень, тоді як потрібно щонайменше 280 мільярдів.