Без выполнения этого условия пенсия по инвалидности не будет назначена

Украинское законодательство предъявляет четкие требования к гражданам, утратившим трудоспособность и претендующим на финансовую поддержку. Даже при наличии медицинских справок государство может отказать в начислении средств, если не выполнено одно ключевое условие.

Почему могут отказать и какой стаж требуется?

Главным критерием для назначения пенсии по инвалидности является наличие достаточного страхового стажа на момент обращения. В зависимости от установленной группы и возраста человека этот показатель колеблется от 1 до 14 лет официальной трудовой деятельности, напоминает Пенсионный фонд.

При этом для лиц с инвалидностью I группы требования наиболее лояльные. Если проблемы со здоровьем выявились до 25 лет, достаточно иметь всего 1 год стажа. С возрастом эта планка повышается: в 34 года требуется уже 4 года стажа, в 48 лет – 8 лет, а для граждан в возрасте от 54 до 59 лет обязательный минимум составляет 10 лет.

Обратите внимание! Для II и III групп инвалидности действует другая шкала. Молодым до 23 лет достаточно 1 года стажа, в 31 год потребуется 4 года, в 42 года – 9 лет, а людям предпенсионного возраста (56 – 59 лет) придется подтвердить целых 14 лет уплаты страховых взносов

Какие общие правила выхода на пенсию действуют в 2026 году?

Стоит помнить, что для обычной пенсии по возрасту требования значительно строже. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, украинцам в 2026 году необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Если у вас всего 23 года, придется ждать до 63 лет, а при 15 годах стажа пенсию назначат только в 65 лет.

Кстати! Стаж, полученный за рубежом (например, в Польше, Испании или Чехии), также засчитывается, если с этими странами заключены соответствующие соглашения.

Если человек не накопил необходимого стажа, он не останется без средств к существованию, но вместо пенсии будет получать государственную социальную помощь. Ее размер жестко привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В настоящее время лица с I группой получают 2 595 гривен (100% ПМ), с II группой – 2 076 гривен (80%), а с III группой – 1 557 гривен (60%).

Что известно о перерасчете выплат?

Напомним, что размер пенсии по инвалидности также зависит от статуса лица. Как отмечал Пенсионный фонд Украины, для людей с III группой инвалидности вследствие общего заболевания минимальная выплата для неработающих составляет 3 406 гривен, а при наличии полного стажа (35 лет для мужчин и 30 для женщин) она увеличивается до 3 725 гривен.