Как получить пенсию по потере кормильца в 2025 году

Государство обеспечивает семьи, потерявшие кормильцев, пенсионными выплатами, предусмотренными законодательством. На сегодня существуют три основные программы, по которым родственники могут получить пенсию.

Какая пенсия по потере кормильца 2025

Пенсия назначается нетрудоспособным родственникам умершего, которые находились на его иждивении и имели страховой стаж на момент смерти кормильца, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Какие выплаты имеют семьи, потерявших кормильца:

Пенсия в связи с потерей кормильца – назначается семьям, потерявших основного кормильца.

– назначается семьям, потерявших основного кормильца. Пенсия для семей погибших военнослужащих – предусмотрена для семей военных, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

– предусмотрена для семей военных, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Пенсия для семей пропавших без вести – начисляется, если кормилец исчез и внесен в Единый реестр досудебных расследований. Выплаты могут быть назначены через месяц после регистрации исчезновения.

Обратите внимание! Семьи лиц, пропавших без вести, могут получить право на пенсию через месяц после того, как полиция внесла информацию об исчезновении в Единый реестр досудебных расследований. Эта пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи, которые были на содержании пропавшего кормильца.

Для получения пенсии необходимо подать заявление с соответствующими документами в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или через портал электронных услуг ПФУ.

Пенсия в случае потери кормильца

Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые были на его иждивении, при условии наличия у кормильца страхового стажа на момент смерти.

Важно! Детям пенсия предоставляется независимо от того, находились ли они на иждивении кормильца.

К нетрудоспособным членам семьи, которые могут получить пенсию, относятся:

муж или жена, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети умершего, не достигшие 18 лет, или старше, если стали инвалидами до достижения совершеннолетия;

муж или жена, а при их отсутствии – один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка умершего, независимо от возраста и трудоспособности.

Такие члены семьи получают пенсию на весь период, пока они остаются нетрудоспособными.

Заметьте! Семья кормильца, для которой его помощь была основным источником дохода, может обратиться за пенсией по случаю потери кормильца, даже если уже получает пенсию.

Размеры пенсии

Размер пенсии зависит от нескольких факторов, в частности от стажа и заработка умершего кормильца. Для определения пенсии учитывается размер пенсии по возрасту умершего.

Пенсия по случаю потери кормильца назначается следующим образом: