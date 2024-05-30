Как предоставляется пенсия по потере кормильца и что нужно об этом знать

Пенсия по потере кормильца выдается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые находились на его иждивении. Это при условии, что на день смерти кормилец имел необходимый страховой стаж.

Что нужно для получения пенсии

Подать заявку на пенсию по потере кормильца может любое лицо, для которого умерший кормилец был единственным источником средств существования.

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Подать заявку на пенсию по потере кормильца можно в территориальных органах Пенсионного фонда.

Необходимые документы для получения услуги включают:

Заявление;

Документы о месте проживания;

Индивидуальные сведения застрахованного лица с 1 июля 2000 года;

Документ о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или свидетельство о государственном социальном страховании для пенсионера и умершего кормильца (при наличии);

Свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия;

Справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);

Копии документов, подтверждающих родственные связи с умершим кормильцем (при наличии);

Свидетельство о смерти кормильца или документы, подтверждающие его отсутствие или смерть;

Документы о возрасте умершего кормильца, если отсутствуют в других документах;

Справки из учебных заведений о дневной форме обучения;

Справка о том, что член семьи умершего кормильца занимается уходом за ребенком до 8 лет;

Документ о зависимости членов семьи от умершего кормильца от умершего кормильца;

Экспертное заключение о причинах смерти кормильца;

Документ воинской части, подтверждающий дату и причину смерти военнослужащего;

Документы о стаже работы в соответствии с установленными правилами.

Какие условия предоставления пенсии для разных членов семьи

Определение членов семьи, которые находились на содержании умершего кормильца, включает тех, кто:

был на полном содержании умершего;

регулярно получал от умершего финансовую помощь, которая была для них основным средством существования.

Важно знать, что разные члены семьи имеют разные условия получения пенсии кормильца:

Члены семьи умершего, для которых его поддержка была основным источником дохода, но которые уже получали пенсию, имеют право по желанию перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Усыновленные дети имеют такое же право на пенсию в связи с потерей кормильца, как и родные дети.

Родители и супруги умершего, которые не находились на его иждивении, впрочем, потеряли источник дохода, могут претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца.

Нетрудоспособные члены семьи лица, пропавшего без вести, согласно Закону Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, независимо от страхового стажа кормильца, если иное не предусмотрено законодательством.

Пасынки и падчерицы имеют право на пенсию наравне с родными детьми, если не получали алиментов от биологических родителей.

Несовершеннолетние дети, которые имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, сохраняют это право даже после усыновления.

Какой размер пенсии по потере кормильца

Размер пенсии в связи с потерей кормильца определяется так:

для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца;

для двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% от пенсии по возрасту умершего, которая распределяется между ними поровну.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается на все время, пока член семьи считается нетрудоспособным, а тем, кто достиг пенсионного возраста – пожизненно.