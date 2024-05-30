Коли надається пенсія по втраті годувальника і що треба про це знати

Пенсія через втрату годувальника видається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які перебували на його утриманні. Це при умові, що на день смерті годувальник мав необхідний страховий стаж.

Що треба для отримання пенсії

Подати заявку на пенсію по втраті годувальника може будь-яка особа, для якої померлий годувальник був єдиним джерелом засобів існування.

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Подати заявку на пенсію по втраті годувальника можна в територіальних органах Пенсійного фонду.

Необхідні документи для отримання послуги включають:

Заяву;

Документи про місце проживання;

Індивідуальні відомості застрахованої особи з 1 липня 2000 року;

Документ про реєстраційний номер облікової картки платника податків або свідоцтво про державне соціальне страхування для пенсіонера та померлого годувальника (за наявності);

Свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

Довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);

Копії документів, що підтверджують родинні зв'язки з померлим годувальником (за наявності);

Свідоцтво про смерть годувальника або документи, що підтверджують його відсутність або смерть;

Документи про вік померлого годувальника, якщо відсутні в інших документах;

Довідки з навчальних закладів про денну форму навчання;

Довідка про те, що член сім’ї померлого годувальника займається доглядом за дитиною до 8 років;

Документ про залежність членів сім’ї від померлого годувальника;

Експертний висновок про причини смерті годувальника;

Документ військової частини, що підтверджує дату та причину смерті військовослужбовця;

Документи про стаж роботи відповідно до встановлених правил.

Які умови надання пенсії для різних членів сім'ї

Визначення членів сім'ї, які перебували на утриманні померлого годувальника, включає тих, хто:

був на повному утриманні померлого;

регулярно отримував від померлого фінансову допомогу, яка була для них основним засобом існування.

Важливо знати, що різні члени сім'ї мають різні умови отримання пенсії годувальника:

Члени сім'ї померлого, для яких його підтримка була основним джерелом доходу, але які вже отримували пенсію, мають право за бажанням перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Усиновлені діти мають таке ж право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, як і рідні діти.

Батьки й подружжя померлого, які не перебували на його утриманні, втім, втратили джерело доходу, можуть претендувати на пенсію через втрату годувальника.

Непрацездатні члени сім'ї особи, яка зникла безвісти, згідно з Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти", мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, незалежно від страхового стажу годувальника, якщо інше не передбачено законодавством.

Пасинки та падчерки мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми, якщо не отримували аліментів від біологічних батьків.

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, зберігають це право навіть після усиновлення.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника визначається так:

для одного непрацездатного члена сім'ї – 50% від пенсії за віком померлого годувальника;

для двох та більше непрацездатних членів сім'ї – 100% від пенсії за віком померлого, яка розподіляється між ними порівну.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь час, поки член сім'ї вважається непрацездатним, а тим, хто досяг пенсійного віку – довічно.