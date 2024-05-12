Оформление пенсии после потери мужа или жены: кто может это сделать

После смерти мужа или жены, украинцы могут переоформить на себя их пенсию. Впрочем, такой вариант возможен не для всех.

Кто может получить пенсию супругов

Такой вид пенсии, когда члены семьи оформляют выплаты после смерти одного из супругов – называется пенсией по потере кормильца. Ее может оформить любой из семьи при условии, что это лицо находилось на попечении умершего и является нетрудоспособным.

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Таким образом, речь идет о:

Муже или жене, родителях, если они имеют инвалидность или возрастом старше 65 лет;

Детей до 18 лет, а также старших, если имеют инвалидность с детства;

Студентов, которые могут получать пенсию до достижения 23 лет;

Лицо, которое занимается уходом за детьми погибшего до их 8-летнего возраста, получает пенсию независимо от своего возраста и трудоспособности.

Какой размер и продолжительность выплат

Пенсия выплачивается на весь период, пока член семьи считается нетрудоспособным. А тем, кто достиг пенсионного возраста – пожизненно. При этом, на одно нетрудоспособное лицо выплачивается 50% от пенсии погибшего. А в случае, если таких лиц несколько, тогда 100% пенсионных выплат распределяется пропорционально.

Как оформить пенсию по потере кормильца

Родственники погибших военных имеют право на получение от 30% до 70% от их денежного обеспечения. При этом сумма выплаты не может составлять менее двух прожиточных минимумов.

Для оформления пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Поэтому, с собой необходимо иметь следующий подготовленный пакет документов: