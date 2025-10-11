Украинцы могут оформить пенсию по возрасту или пенсию по инвалидности. При этом, размер выплат существенно разнится и зависит от страхового стажа и группы инвалидности.

Что выгоднее: пенсия по возрасту или по инвалидности?

Получать одновременно обе пенсии невозможно, поэтому приходится выбирать. Впрочем, часто пенсия по возрасту является более выгодной, чем пенсия по инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

При III группе инвалидности пенсия по инвалидности меньше пенсии по возрасту, поэтому выгоднее выбрать пенсию по возрасту. В то же время при I группе инвалидности обе пенсии равны.

Какой размер пенсии по возрасту в Украине?

Как объясняют в Пенсионном фонде, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, нужно иметь минимум 32 года стажа. Расчет зависит от стажа и средней зарплаты: средняя зарплата за 3 года × стаж × индивидуальный коэффициент × 1%.

То есть, при средней зарплате 15 057,09 грн и полном стаже в 35 лет пенсия составит 5 269,09 гривен. А вот без достаточного стажа минимальная пенсия в 2025 году составляет 2 361 гривну.

А какую пенсию получают лица с инвалидностью?

Размер выплат определяется в процентах от пенсии по возрасту:

I группа инвалидности – 100% от пенсии по возрасту;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

К страховой стаж при расчете пенсии по возрасту засчитывают также период от установления инвалидности до достижения 60 лет. Люди с инвалидностью, которые не работали, получают социальную помощь в размере 2 361 гривну

Важно! В Украине пенсия по инвалидности назначается при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста и времени получения инвалидности.

Что еще известно о размерах пенсий в Украине?