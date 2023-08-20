Пенсия по выслуге лет: кто сможет выйти на заслуженный отдых раньше

Украине смогут выйти на пенсию раньше, если их специальность подпадает под закон о выслуге лет. То есть работники некоторых сфер, в частности образования и оздоровления, смогут не работать уже в 45 лет.

Кто сможет выйти на пенсию раньше

Государство ввело возможность выйти на пенсию для работников, особо опасных для здоровья сфер. То есть, если ваша специализация входит в определенные профессии, вы можете пойти на заслуженный отдых раньше.

Читайте также У некоторых украинцев не будет пенсии: правительство объяснило кому отменят выплаты

Выход на пенсию также зависит от количества вашего страхового стажа. У кого есть возможность выйти на заслуженный отдых раньше, несмотря на возраст:

артисты, при наличии страхового стажа от 25 до 35 лет;

спортсмены, имеющие стаж не менее 25 лет и находящиеся в составе сборных команд Украины не менее 6 лет;

работники образования со страховым стажем от 25 лет;

рабочие сферы здравоохранения и социальной защиты с наличием страхового стажа от 25 лет;

специалисты из сферы авиации и летно-испытательного состава со страховым стажем у мужчин от 25 лет до 26 лет 6 месяцев, женщин – от 20 лет до 21 года 6 месяцев;

После того как мужчины достигают от 50 до 55 лет, а женщины от 45 до 50 лет на пенсию могут выйти:

бортпроводники;

работники морского, речного флота;

рабочие рыбной промышленности;

работники лесозаготовительных и лесосплавных предприятий;

механизаторы в портах;

рабочие метрополитена и железнодорожного транспорта;

диспетчеры воздушного движения;

инженерно-технический состав гражданской авиации;

граждане, работающие на геологоразведочных и полевых работах.

Досрочный выход на пенсию для военных

Такая пенсия за выслугу лет предоставляется военным, решившим уволиться со службы. При этом нужно, чтобы гражданин отвечал следующим критериям:

не менее 25 лет выслуги;

если военный достигает 45-летнего возраста, имея 25 лет страхового стажа из которых не менее 12 лет и 6 месяцев он провел на службе.

Досрочно могут выйти на пенсию работники прокуратуры.

Минимальный размер пенсий для военных за выслугу лет – 3854 гривны.

Рабочие этой сферы должны проработать в своей должности минимум 15 лет. И подходить под один из случаев:

Иметь выслугу лет не менее 25 лет Наличие страхового стажа 35 лет у мужчин и 35 лет у женщин.

У прокуроров пенсия за выслугу лет назначается после 55 лет у женщин и 57 лет у мужчин.