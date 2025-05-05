Выше средней: какую пенсию может получать украинец с 50 годами стажа

Украинцы с 50 годами стажа смогут получать пенсию в размере половины своей зарплаты. Также они имеют право уйти на отдых в 60 лет.

Какую пенсию будет получать украинец с 50 годами стажа

Право на назначение пенсии по возрасту определяют в зависимости от приобретенного страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В этом году условия выхода на пенсию следующие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Размер выплат определяют для каждого пенсионера индивидуально. Он зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы. Сейчас пенсию можно рассчитать по единой формуле: пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

В случае с 50 годами стажа коэффициент получится 0,5. Поэтому если за основу расчета брать среднюю зарплату 19 430 гривен, то 19 340 × 0,5 = 9 715 гривен.

Средняя пенсия в Украине

По состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрированы 10,3 миллиона пенсионеров, из которых 2,9 миллиона – работающие лица. Средний размер пенсий в Украине составляет 6 341 гривна, у работающих пенсионеров – 6 862 гривны. Статистика пенсий:

до 3 000 гривен получают 3,8% пенсионеров;

от 3 001 до 4 000 гривен получают 32,3% пенсионеров;

от 4 001 до 5 000 гривен получают 20,3% пенсионеров;

от 5 001 до 10 000 гривен получают 28,9% пенсионеров;

более 10 000 гривен получают 14,5% пенсионеров.

Важно! Размер средней зарплаты за март 2025 года по данным ПФУ составляет 19 430 гривен.