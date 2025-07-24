Какую пенсию и надбавку будет получать украинец с 39 годами стажа
- Украинец с 39 годами стажа может выйти на пенсию в 60 лет, а размер пенсии зависит от зарплаты и коэффициента страхового стажа.
- За сверхурочный стаж добавляется 1% к пенсии за каждый "дополнительный" год, но не более 1% от прожиточного минимума, который в 2025 году составляет 2 361 гривну.
Почти 30 лет страхового стажа предоставляет украинцам право уйти на отдых в 60 лет. Также можно получать надбавку за сверхнормативный стаж.
Какой размер пенсии при стаже 39 лет?
Размер пенсии зависит от зарплаты и приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Условия дя выхода на пенсию в 2025 году такие:
- в 60 лет – 32 года страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – при наличии 15 лет страхового стажа.
Итак, украинец с 39 годами стажа сможет выйти на пенсию в 60 лет, а размер пенсии можно посчитать по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.
При минималке украинец с 39 годами стажа будет иметь пенсию 3 120 (8 000 × 0,39). А при средней зарплате в 23 460 гривен украинец сможет получать 9 149 гривен (20 355 × 0,39).
Какая надбавка за сверхнормативный стаж?
Украинцы с 39 годами стажа смогут получать надбавку за сверхурочный стаж.
- Если пенсия назначена до октября 2011 года, сверхурочный стаж высчитывается более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин;
- Если пенсия назначена после октября 2011 года – более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.
Если человек имеет больше стажа, чем нужно, устанавливают доплату: за каждый полный "дополнительный" год страхового стажа добавляют 1% к пенсии от ее базового размера. Однако доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.
В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 гривну. Соответственно, каждый год сверхурочного стажа добавит к пенсии 23,61 гривен (2 361 × 1%).