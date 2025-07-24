Кто должен пройти физическую идентификацию?

Кабмин своим постановлением № 299 от 11 февраля 2025 года определил дополнительные условия для выплаты пенсий и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно постановлению, таким пенсионерам и получателям страховки необходимо пройти физическую идентификацию:

проживающим на временно оккупированных территориях;

которые временно выехали за границу и находятся за пределами Украины.

Подтвердить свои данные им нужно до 31 декабря ежегодно, иначе можно потерять пенсии.

Важно! Эти требования не распространяются на граждан, которые получают пенсии или страховку по международным договорам.

Как пройти физическую идентификацию?

Есть несколько способов пройти физическую идентификацию:

Лично в банке или Пенсионном фонде

Чтобы подтвердить свои данные, человеку нужно подать паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, в сервисный центр ПФУ или банк, где он получает выплаты. Это можно сделать только на подконтрольной территории Украины.

Онлайн на портале ПФУ

Необходимо авторизоваться через портал электронных услуг ПФУ в своем личном кабинете. Для этого находится электронный “Дія.Підпис”.

Через видеосвязь

Сначала лицу нужно подать заявку в ПФУ. Затем присоединиться в определенный день и время по видеоконференцсвязи к сеансу с работником Пенсионного фонда, ответить на его вопросы и показать паспорт или другое удостоверение личности.

С помощью дипломатических учреждений за рубежом

Если человек проживает за рубежом, ему следует обратиться в посольство или консульство Украины и получить документ, подтверждающий его пребывание в живых. Затем этот документ нужно направить по почте в ПФУ с заявлением о продлении выплат.

Важно! Украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях или выехали из них в подконтрольные Украине регионы, пенсию и страховку платят, если они не получают соответствующие средства от России.