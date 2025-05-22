Какую пенсию будет получать украинец с более чем 40 годами стажа

Украинец с 40 и более годами стажа сможет получать пенсию с 60 лет. Ее размер будет равен размеру почти половины своей зарплаты.

Как посчитать размер пенсии

Право на назначение пенсии по возрасту определяют в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении 60, 63 или 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов.

Смотрите также Дополнительные 590 гривен к пенсии: кто может получить доплату

Размер выплат определяют для каждого пенсионера индивидуально. Он зависит от приобретенного им страхового стажа, возраста и полученной зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы. Сейчас пенсию можно вычислить по единой формуле: пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Какую пенсию будет получать украинец с 40 и более годами стажа

Размер пенсии при 40 годах стажа:

при зарплате 8 000 гривен – 8 000 × 0,4 = 3 200 гривен;

при зарплате 15 000 гривен – 15 000 × 0,4 = 6 000 гривен;

при зарплате 20 000 гривен – 20 000 × 0,4 = 8 000 гривен;

при зарплате 30 000 гривен – 30 000 × 0,4 = 12 000 гривен.

Размер пенсии при 45 годах стажа:

при зарплате 8 000 гривен – 8 000 × 0,45 = 3 600 гривен;

при зарплате 15 000 гривен – 15 000 × 0,45 = 6 750 гривен;

при зарплате 20 000 гривен – 20 000 × 0,45 = 9 000 гривен;

при зарплате 30 000 гривен – 30 000 × 0,45 = 13 500 гривен.

Размер пенсии при 50 годах стажа:

при зарплате 8 000 гривен – 8 000 × 0,5 = 4 000 гривен;

при зарплате 15 000 гривен – 15 000 × 0,5 = 7 500 гривен;

при зарплате 20 000 гривен – 20 000 × 0,5 = 10 000 гривен;

при зарплате 30 000 гривен – 30 000 × 0,5 = 15 000 гривен.

Какой размер пенсии в 2025 году

Минимальный размер пенсии по возрасту составляет 2 361 гривна. Также к пенсиям устанавливаются ежемесячные доплаты в размере, чтобы пенсионные выплаты не были ниже:

неработающим пенсионерам, независимо от возраста и стажа работы – 3 038 гривен;

пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3 613 гривен;

пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и более, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3 758 гривен;

Также посчитать размер пенсии поможет Пенсионный калькулятор.