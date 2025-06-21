Какую пенсию начислят при зарплате 37 000 гривен

Пенсионер может рассчитывать на хорошую пенсию после выхода на заслуженный отдых, если получал высокую заработную плату. Однако большую роль при расчете выплат будет иметь стаж и пенсионный возраст.

Какую пенсию будут платить при зарплате 37 000 гривен

Для того, чтобы посчитать будущую пенсию при заработной плате 37 000 гривен, необходимо определить страховой стаж человека. Так, можем провести расчеты для пенсионера, который имеет 33 года стажа, рассказывает 24 Канал.

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В 2025 году требования к страховому стажу, необходимого для выхода на пенсию по возрасту, изменились.

Пенсию в 60 лет назначают, если человек наработал не менее 32 лет стажа.

В 63 года можно выйти на заслуженный отдых, имея от 22 до 31 года стажа.

Чтобы получать пенсию по возрасту в 65 лет, необходимо иметь 15-21 год стажа.

Таким образом, со стажем 33 года пенсионер может выйти на отдых уже в 60 лет, или позже, если хочет получать большие выплаты.

Если человек со страховым стажем 33 года и заработной платой 37 000 гривен выйдет на пенсию в 60 лет, то ему начислят около 13 376 гривен пенсии.

Сколько будет пенсия при зарплате 37 000 гривен и стаже 33 года в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

В случае, если человек с тем же стажем и зарплатой, выйдет на заслуженный отдых в 63 года, то выплаты составят уже 15 784 гривны.

Сколько будет пенсия при зарплате 37 000 гривен и стаже 33 года в 63 года / Скриншот из пенсионного калькулятора

Еще больше будет пенсия при зарплате 37 000 гривен и 33 годах стажа в случае выхода на пенсию в 65 лет – 17 389 гривен.

Сколько будет пенсия при зарплате 37 000 гривен и стаже 33 года в 60 лет / Скриншот с пенсионного калькулятора

Впрочем, если страховой стаж будет больше, то при той же заработной плате можно рассчитывать на более высокую пенсию.

Важно! Все расчеты пенсионный выплат проводились с помощью пенсионного калькулятора.