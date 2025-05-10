Какую пенсию можно иметь при зарплате 7 000 гривен

Украинцы могут самостоятельно подсчитать размер своей будущей пенсии. Для этого надо знать среднюю зарплату по стране, собственный заработок и количество лет официального стажа.

Какая будет пенсия при зарплате 7 000 гривен

Если зарплата составляет 7 000 гривен и есть полный трудовой стаж, ориентировочная пенсия – около 2 500 гривен, передает 24 Канал.

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Пенсию в Украине рассчитывают по формуле:



пенсия = средняя зарплата × коэффициент индивидуальной зарплаты × коэффициент стажа,

где каждый год страхового стажа дает 1%.

Средняя зарплата для исчисления пенсии берется за три года, предшествующих выходу на пенсию. Индивидуальный коэффициент определяют, разделив собственную зарплату на среднюю по стране за этот период.

Например, если в 2024 году средняя зарплата составляла 17 486,60 гривен, а лицо получало 7 000 гривен при страховом стаже 35 лет, расчет будет такой:

Коэффициент зарплаты: 7 000 / 17 486,60 ≈ 0,40

Коэффициент стажа: 35 × 1% = 0,35

Размер пенсии: 17 486,60 × 0,40 × 0,35 ≈ 0 35 ≈ 2 448,12 гривен

Важно! Размер пенсии может меняться в зависимости от актуальных показателей. Для точного расчета лучше обращаться в Пенсионный фонд или воспользоваться онлайн-калькулятором в кабинете на сайте ПФУ.