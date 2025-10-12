Какая будет пенсия, если проработал 38 лет
- За 38 лет официального стажа пенсия в 60 лет будет составлять примерно 4,2 тысячи гривен, в 63 года - около 5 тысяч гривен, а в 65 лет - почти 5,5 тысяч гривен.
- Расчеты базируются на общих условиях выхода на пенсию при доходе 10 тысяч гривен.
При расчетах пенсии учитывается только официальный стаж. То есть, подтвержденный документально. Также на конечную сумму влияют возраст, условия выхода на заслуженный отдых и так далее.
Какая сумма пенсии при стаже 38 лет?
38 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал.
Читайте также Без надежды на перерасчет: в каких случаях деньги за холодные батареи не вернут
Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Также при расчетах учтем, что:
- лицо вышло на пенсию на общих условиях;
- имело доход 10 тысяч гривен.
При указанных условиях, в 60 лет пенсия будет составлять примерно – 4,2 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже почти 40 лет в 60 / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 63 года сумма будет несколько больше. Пенсионная выплата, при указанных данных, составит уже ориентировочно – 5 тысяч гривен.
Какая будет пенсия при стаже 38 лет и доходе 10 тысяч в 63 / Скриншот Пенсионный калькулятор
Выгоднее всего, в таком случае, выйти на пенсию в 65 лет. Ведь пенсия будет составлять уже почти – 5,5 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже почти 40 лет, зарплате 10 тысяч в 65 / Скриншот Пенсионный калькулятор
Что важно знать пенсионерам в 2025 году?
Пенсионеры имеют право работать и после выхода на заслуженный отдых. То есть, достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения.
Пенсия может увеличиваться с помощью специальных надбавок. В частности, за донорство. Те, кто имеет статус "Почетный донор Украины" имеют право на доплату 300 гривен, сообщает ПФУ.
Некоторые годы могут не засчитываться в стаж. Речь идет, в частности, о времени без официального оформления и уплаты взносов.